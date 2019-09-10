Украина

"Не надо законодательного спама": Парубий сделал важное заявление о законе об импичменте

Во время пленарного заседания Верховной Рады, которая во вторник, 10 сентября, рассматривает президентский проект закона, предусматривающий процедуру импичмента президента, народный депутат Украины Андрей Парубий заявил, что механизм отстранении главы государства от власти уже существует.

«Есть хорошая новость и неожиданная. И для президента, и для депутатов. Такой закон уже принят, с чем я и поздравляю зал», — заявил с трибуны Андрей Парубий. Он напомнил, что как спикер Рады восьмого созыва летом этого года подписал утвержденный народными депутатами закон о следственных комиссиях, где была прописана процедура импичмента.

«Этот закон готовился годами, его писали и большинство, и оппозиция. Он был мной передан на подпись президенту Украины. Зачитаю Конституцию: закон подписывает спикер и отправляет президенту. Президент в течение 15 дней подписывает и официально публикует закон или возвращает его в парламент. Если закон не возвращен, он считается принятым», — заявил Андрей Парубий и добавил: «Нужны две минуты, чтобы президент его подписал. А то, что происходит сейчас в зале — законодательный спам и видимость бурной работы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Раду был подан президентский законопроект об импичменте, из текста законопроекта следует, что нардепы могут устранить президента с поста «исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления».



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