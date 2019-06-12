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Политика

Импичмент президенту: Парубий подписал важный документ

18:11 12 июня 2019 159
Андрей Парубий
Инф. «ФАКТОВ»

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», принятый 6 июня. Как сообщил спикер в соцсети, документ уже направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Сегодня подписал закон Украины № 1098 „О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины“ и передал его на подпись президенту Украины», — написал спикер в Twitter.

Напомним, Рада приняла закон 279 голосами. В соответствии с ним, специальная временная следственная комиссия ВР образуется в составе нардепов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством нардепов от конституционного состава Рады представлении об инициировании вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», перед принятием закона депутаты отказались рассматривать законопроект об импичменте, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

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