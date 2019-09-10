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Скандал с возвращением проспекта Жукова в Харькове: суд принял новое решение
Харьковская эпопея с переименованием проспекта Жукова в проспект Григоренко и обратно все еще не закончена. Последнее решение по этому вопросу вынес Харьковский окружной административный суд. Согласно этому вердикту, проспекту возвращается имя Петра Григоренко.
С исками в суд обратились три партии и общественные активисты, недовольные возвращением в город проспекта Жукова. Суд согласился с аргументами общественников. Июньские решения горсовета Харькова о «воскрешении» проспекта Жукова признаны противоправными и отменены.
Точка в деле все еще не поставлена. Решения Харьковского суда хоть и были вынесены 5 сентября, но еще не вступили в силу — не прошел срок, отводимый для подачи апелляции.
Напомним, в мае 2016 года проспект в Харькове был переименован и стал носить имя Петра Григоренко — диссидента, не побоявшегося выступить против культа личности в СССР, против преследования крымских татар и резко критиковавшего советский строй. В мае 2019 года мэр Харькова инициировал обратное переименование проспекта и возвращение ему имени маршала Жукова. Петиция за считаные дни набрала нужное число голосов, и горсовет оперативно проголосовал за смену названия.
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