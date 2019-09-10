Развращал ребенка: под Днепром поймали опасного преступника

Происшествия

В Днепропетровской области задержали 41-летнего педофила «за развратные действия» в отношении 12-летней школьницы. Ранее в Кировоградской области мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, мужчину, ранее осужденного за изнасилование, задержали в городе Синельниково. Инцидент произошел около железнодорожной станции «Синельниково-2» в понедельник, 9 сентября.

Никаких подробностей о случившемся нет. В полиции лишь сообщили, что на место ЧП выезжали патрульные Синельниковского отдела полиции, которые и задержали мужчину, опираясь на показание потерпевшей.

Задержанному мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних), что грозит ему лишением свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из столичных троллейбусов извращенец-педофил демонстрировал половой орган девочке девяти лет, которая ехала со своей бабушкой.

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