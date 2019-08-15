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Показывал «причиндалы»: в Киеве педофил развращал в троллейбусе девятилетнюю девочку
В Киеве в одном из троллейбусов произошел вопиющий случай: извращенец-педофил демонстрировал девочке девяти лет свой половой орган и даже эякулировал ей на ноги. Об этом пишет «Киев Оперативный» со ссылкой на сообщение матери ребенка.
«Ищу свидетелей сегодняшнего происшествия. Моя мама возвращалась с моими детьми троллейбусом № 30,… маршрут Кадетский Гай — пр. Маяковского. Примерно на Северном (Московском) мосту к моему ребенку 9 лет (девочка) подошёл мужчина лет 50. Он был одет в рубашку в бело-красную клетку и синие джинсы. Внешность не наша. Стал возле ребенка, достал свой половой орган и кончил ребенку на ноги», — пишет встревоженная мать.
По словам женщины, ребенок испугался и поэтому не смог позвать бабушку, которая сидела впереди. После произошедшего злоумышленник выбежал на остановке Ватутина и скрылся.
«Заявление в полицию написано, вещи ребенка изъяты. Ищу свидетелей. Возможно кто-то сможет описать этого черта. Для меня главная задача — восстановить психику моей девочки и не допустить, чтобы это произошло ещё с кем-то», — добавила женщина.
Читатели поста посоветовали матери успокоить девочку, а негодяя найти и наказать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области 33-летний педофил изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Насильника решением суда арестовали, ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.
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