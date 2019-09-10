Происшествия

Вооруженное нападение на полицейских в Житомире: стало известно о задержании организатора

Полиция задержала одного из организаторов нападения на полицейских из группы физической безопасности в Житомире, во время которого был ранен один правоохранитель.

Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев. «Прямо сейчас следователь проводит следственные действия, допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирщины находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать другого соучастника этой преступной группировки», — отметил он и добавил, что следствие уже установило причастность задержанного к еще нескольким аналогичным преступлениям, совершенным в ряде регионов Украины.

Полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, которое применялось во время нападения на полицейских в Житомире.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре грабитель, сорвавший золотое украшение с прохожей, пытаясь сбежать от правоохранителей, устроил стрельбу и ранил полицейского в ногу.

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