Происшествия

В Житомире вооруженные грабители напали на полицейских с деньгами: есть раненые (фото, видео)

В понедельник, 9 сентября, около 10:00 в Житомире было совершено вооруженное нападение на правоохранителей, перевозящих деньги. Ранее в столице мужчина украл деньги у инкассаторов, которые забыли закрыть авто.

Как сообщают в ГУНП в Житомирской области, неизвестные напали на полицейских группы физической охраны УПО в Волынской области. Один из правоохранителей получил огнестрельное ранение.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что нападение произошло во время перемещении денег из магазина в специальный автомобиль. Полицейский успел забросить сумку с деньгами в салон бронированного автомобиля, а его коллега заблокировал авто изнутри.

В перестрелке полицейский группы физической охраны был ранен в ногу, его госпитализировали.

Нападавшие скрылись с места нападения на автомобиле. «Полиция просит откликнуться водителей, которые в промежуток времени с 9:30 до 10:00 9 сентября проезжали по ул. Бердичевской, 81 в г. Житомире, и в авто которых установлены видеорегистраторы. Записи ваших устройств могут помочь в установлении дерзких нападавших. Сообщить о наличии указанных видеозаписей можно по номерам (067) 5 950 705, (067) 4 110 484 или 102 или обратившись в ближайшее отделение полиции», — говорится в сообщении отдела коммуникаций полиции Житомирской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной этого года в Киеве задержали одного из подозреваемых в участии в разбойном нападении на инкассаторов «Приватбанка», которое произошло в Харьковской области летом 2016 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter