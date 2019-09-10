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Выступал за сохранение удмуртского языка: в России умер ученый, устроивший самосожжение в Ижевске
В Ижевске (Удмуртия, Россия) в больнице умер директор Института человека УдГУ Альберт Разин, который утром 10 сентября поджег себя перед зданием Госсовета во время пикета за сохранение удмуртского языка.
С собой на пикет он принес плакат с цитатой дагестанского поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Как сообщают российские массмедиа, ученый умер, не приходя в сознание.
Тем временем «Коммерсант» побеседовал с мужчиной, который вместе с Разиным был на пикете. Тот рассказал, что ученый был активистом удмуртского движения и боролся за то, чтобы дети учили удмуртский язык.
А одна из свидетельниц ЧП вспомнила, что Альберт Разин пришел на пикет «явно подготовленным» — на нем была маска и много слоев одежды. «Было видно, что какая-то жидкость лилась, и он загорелся… Пламя усиливалось на нем, проезжавшие мимо водители пытались его тушить с помощью огнетушителей, но пламя не потухало, а только усиливалось. Потом с него стала спадать одежда, он упал и его продолжали тушить. Никаких высказываний и криков не было…», — рассказала свидетель.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Вашингтоне рядом с Белым домом неизвестный мужчина поджег себя. Его увезли в больницу с ожогами 85-ти процентов тела
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