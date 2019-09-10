Украина

Команда защитников украинских моряков, попавших в плен при попытке пройти Керченский пролив, смогла уберечь своих подзащитных от давления российских следователей СИЗО «Лефортово». Об этом в эфире телеканала ART рассказал адвокат Николай Полозов.

Он подчеркнул, что доступ к морякам адвокаты получили в первые полторы недели после задержания. Это время следствие использовало для давления на граждан Украины, пытаясь разделить их, чтобы моряки признали себя «нарушителями границы РФ». Также удалось избежать применения пыток к украинским военным.

«Мы завели всех адвокатов за полторы недели. И тем самым, во-первых, мы довели до моряков общую позицию, и они с ней согласились, — каждый назвал себя военнопленным. А во-вторых, мы избежали ситуации, которая часто бывает в России — это пытки, это психологическое давление», — подчеркнул Полозов.

Он считает, что в случае, если бы хоть один из моряков признал себя виновным, это имело бы фатальные последствия. Так, Международный морской трибунал не смог бы вынести решения в пользу Украины.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряков.

В то же время Москва должна была их освободить в соответствии с решением Международного морского трибунала от 25 мая. На данный момент в рамках выполнения этого вердикта РФ возвращает Украине захваченные три корабля.

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