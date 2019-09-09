Послы стран G7 поздравили «украинскую власть»: что произошло

Украина

Послы стран «Большой семерки» (G7) приветствовали освобождение украинцев, которых незаконно удерживали в Российской Федерации. Об этом говорится в Twitter"Группы поддержки Украины" G7.

«Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом разделяют радость их возвращения домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением», — говорится в сообщении.

Также послы указывают, что помнят о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение.

Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 7 сентября 2019 г.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский политолог Станислав Белковский, окрыленный прошедшим обменом пленными между Украиной и РФ предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. По мнению Белковского, выдвинуть Зеленского должен последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, который является лауреатом Нобелевской премии за выдающийся вклад в области укрепления мира.

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