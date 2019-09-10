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Украина

"Миротворец" обнародовал фото россиянина, подозреваемого в похищении крымского татарина Аметова

16:01 10 сентября 2019 67
Евгений Скрипник
Инф. «ФАКТОВ»

В «Миротворце» назвали фамилию гражданина России — военного пенсионера, причастного к похищению в 2014 году в аннексированном Крыму крымско-татарского активиста Решата Аметова, позже найденного мертвым со следами пыток.

Как утверждают в «Миротворце», фигурант дела — Евгений Скрипник (позывной «Прапор») — с 2014 года находится в «Чистилище». И называют его убийцей Аметова.

В его досье содержаться и фотографии, подтверждающие участие Скрипника в боевых действиях на Донбассе. На одной из них он изображен вместе с Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Эксклюзивный материал о том, как родные искали пропавшего Решата Аметова «Вскоре после того, как российские оккупанты увели Решата, в соседнем районе нашли его изувеченный труп» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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