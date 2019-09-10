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В Украине вырастили рекордную луковицу — весом почти 2 килограмма (фото)
В Киевской области зафиксирован новый национальный рекорд — огородник Александр Шкидченко вырастил 1,8-килограммовую луковицу диаметром 53 см. В Запорожской области аграрии вырастили огромный персик — вес одного плода достигает почти полкилограмма.
Фото гиганта жена Александра выложила в сеть и на него обратили внимание в команде Национальной книги рекордов Украины.
«Самая большая луковица в Украине — 1,8 кг, талия — 53 см! У этого Чипполино почти модельные параметры. Выращено Александром Шкидченко в Буче», — говорится на странице книге в Facebook.
Луковица-рекордсменка оказалась еще и вкусной
Триумфаторы тем временем утверждают, что рекорд получился случайным — весной семья высадила на участке несколько рядов салатного лука, да еще и проверенного голландского сорта.
Сам Александр в комментарии КП в Украине заявил, что когда выкопал луковицу, она весила все 2 кг, однако пока рекорд зафиксировали, корнеплод «усох» до 1,8 кг.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом, в селе Шпитьки вырастили рекордный шампиньон — диаметром 34,5 сантиметра, окружностью 1 метр 85 сантиметров и весом почти два килограмма.
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