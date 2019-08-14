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Общество и люди

В Украине вырастили гигантский персик: плод-рекордсмен потянул на полкило!

9:52 14 августа 2019 130
Персик-гигант
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожской области аграрии вырастили огромный персик — вес одного плода достигает почти полкилограмма. Ранее в Киевской области вырастили огромный гриб весом в 3,8 килограмм.

Фото персика-гиганта (сорт Флеминг Фьюри) в соцсетях выложил глава Запорожской облорганизации Аграрного союза Украины Анатолий Тиховод. «Урожай 2019», — говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом, в селе Шпитьки, вырастили рекордный шампиньон — диаметром 34,5 сантиметра, окружностью 1 метр 85 сантиметров и весом почти два килограмма. Гриб срезали в присутствии представителя Национального реестра рекордов Украины.

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