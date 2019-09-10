Политика

Условием для проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне является принятие пресловутой «формулы Штайнмайера». Об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону заявил Путин. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Россия требует документально закрепить эту формулу. Согласятся ли лидеры Франции и Германии на ультиматум Путина? И сможет ли пойти на это Украина? Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи министром иностранных дел Германии, участвовал в переговорном процессе в Минске. С 2017 года он — федеральный президент Германии. Штайнмайер — сторонник политического урегулирования ситуации на Донбассе — предлагал вести широкий диалог с Россией, не пытаясь «давить» на нее демонстрацией силы и санкциями. В 2016 году он предложил план урегулирования ситуации на Донбассе (впоследствии его назвали «формулой Штайнмайера»), который вкратце можно сформулировать так: на территории так называемых «ЛДНР» проходят выборы, и если ОБСЕ сочтет их демократическими, то Украина предоставит особый статус ОРДЛО, после чего получит контроль над ныне неконтролируемым участком границы с Россией.

Почему Кремль так настаивает на «формуле Штайнмайера», «ФАКТАМ» объяснил военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко:

— Опасность этой формулы — в факторе времени. Почему Россия хочет внедрить этот план, почему для них это принципиально и почему нам не надо соглашаться на «чистую» «формулу Штайнмайера»? Потому что там уже пять лет люди живут без украинской власти, пять лет там ничто и никто не противостоит российской пропаганде. Когда я спорю с российскими оппонентами, утверждающими, что жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма не хотят быть с Украиной, я им предлагаю эксперимент: Украина заходит на Кубань, где сто лет назад все говорили по-украински, а сейчас — исключительно на русском. И через пять лет мы проводим там референдум — думаю, Кубань проголосует за вхождение в состав Украины.

Нельзя действовать так скоропалительно, как предлагает Штайнмайер. Он предложил свой план, использовал его для своей карьеры, стал президентом Германии. Для его карьеры эта формула полезна и хороша. Но для нас она неправильна. Мы соглашаемся с Минскими договоренностями, согласны, в частности, проводить выборы в ОРДЛО. Но для этого надо, чтобы ситуация в этих районах была стабильной, чтобы туда зашли наши партии, чтобы они могли проводить агитацию в безопасности и т. п. И лишь потом можно проводить выборы.

Россия же хочет оставить там при власти своих ставленников, внедрить в тело Украины свою пятую колонну. Именно для этого им нужна такая скоропалительность — чтобы население ОРДЛО проголосовало за пророссийские силы. И лишь после этого мы получим контроль над границей и — «подаренную» Россией раковую опухоль на Донбассе.

— Сейчас на некоторых участках идет давно анонсированное разведение войск. Развели возле Станицы Луганской, в процессе — выполнение договоренностей по разведению возле Золотого, Вольного, Петровского. Но в то же время представители так называемой «ЛНР» заходят вместе с наблюдателями ОБСЕ на нейтральную территорию, ставят там свои кунги, вывешивают там свои флаги… Достигает ли разведение своих целей, выгодно ли оно Украине, или же это — односторонняя уступка с нашей стороны?

— Не всегда разведение сил во благо — нельзя их запускать туда, откуда вывели. Теоретически разведение организовывают для того, чтобы обезопаситься от потерь при обстрелах из не запрещенного Минскими соглашениями стрелкового оружия, гранатометов. Ведь, хотя договоренности о прекращении огня есть, обстрелы все равно ведутся. Причем с той стороны действуют «креативно»: из гранатометов стреляют минами 82-го калибра, которые летят дальше и урон живой силе наносят больше.

Вообще же, чтобы разведение было эффективным, надо разводить стороны на большее расстояние. А на освободившуюся территорию вводить международные войска, которые будут следить, чтобы никто не выдвигался обратно, не вывешивал свои флаги.

Если разведение будет действовать, то это будет способствовать выполнению первого пункта Минских соглашений о прекращении боевых действий. Второй пункт — освобождение пленных — тоже начинает действовать. Но недавний обмен 35 на 35 — это не решение, менять нужно всех на всех.

Поэтому нам надо говорить: «Пока первый и второй пункты не выполнены, к остальным, к „формуле Штайнмайера“, к чему угодно переходить не будем». В нормандском формате встречаться надо, но отмечать в переговорах, что мы продвигаемся, президент у нас занимает активную позицию, но вот прекращение огня было сорвано не по нашей вине. И что бы ни говорила та сторона — создавать комиссии, которые будут выезжать на каждый случай обстрела, все фиксировать и документировать.

Для нас важно, чтобы были выполнены первые два пункта, и лишь после этого можно переходить к следующим, политическим пунктам Минских соглашений. И когда дойдем до проведения выборов на территории ОРДЛО, то очень важно, чтобы они прошли по украинским законам, с участием украинских политсил. Ведь дьявол-то — в деталях. И эти детали должны быть украинскими. Ведь россияне тоже не дурачки, они будут отстаивать свои интересы.

Надо двигаться по Минским соглашениям, но с учетом «красной линии», которую мы для себя провели, отстаивая интересы Украины. Если упремся и дальше идти будет некуда — предложить отмести эти соглашения и заключить какие-нибудь другие: Хельсинкские, Вашингтонские, Женевские. Привлекать к переговорам Соединенные Штаты, потому что Франция и Германия, участвующие в минском переговорном процессе, очень зависимы от России.

— По тем же Минским соглашениям, в рамках которых проводят разведение сил, Дебальцево должно контролироваться Украиной. Но там прочно закрепились россияне. Отдадут ли его нам в этом процессе?

— Они за него боролись, поскольку этот железнодорожный узел важен не менее, чем уже отремонтированные взлетно-посадочные полосы Донецкого и Луганского аэропортов. С их помощью можно быстро сконцентрировать на оккупированных территориях российскую военную группировку до 240 тысяч, необходимую для начала широкомасштабных военных действий против Украины. Тем более что большие силы, новые дивизии, «Искандеры» уже сосредоточены у российско-украинской границы. Поэтому Дебальцево они нам отдадут не раньше, чем вернут контроль над нашими территориями до самой границы. То есть уже после выборов, как они это предполагают.

— В то же время украинское видение Минских соглашений — это проведение выборов по украинским законам. И голосование должна контролировать украинская сторона. Но осуществимо ли это без установления Украиной контроля на украинско-российской границе?

— По соглашениям, контроль этих территорий до границы нам отдают лишь после проведения выборов. Потому они так и спешат провести эти выборы, пока контролируют там народ. А народ со временем все больше убеждается, что в Россию их не возьмут, России не нужна эта головная боль. И если в Украине будут проводиться реформы, будет улучшаться экономическая ситуация, благосостояние — население ОРДЛО переориентируется на Украину, на проукраинские политсилы, будет выходить из-под контроля террористических «ЛДНР».

Поэтому нам надо настаивать, чтобы сначала ввести в ОРДЛО наши партии, наши СМИ, нашу или международную полицию — ведь надо обеспечить безопасность — и проводить выборы лишь после нормализации там обстановки. Штайнмайер слишком скоропалителен, по его формуле провести в ОРДЛО выборы по законам Украины (на чем мы должны настаивать) не получится.

— Как вы считаете, сможет ли что-либо заставить украинскую власть согласиться с выборами в ОРДЛО, если они будут проходить вне нашего контроля?

— Думаю, нет. Это просто сдача, а сдаться им никто не позволит. В украинском обществе слишком сильно развит «синдром Майдана». Сейчас у нас произошла третья, бескровная «зеленая» революция, которая привела к смене политической элиты. И она еще не закончилась. Она продолжается, и пока — бескровно. Посмотрим, куда она приведет. «Оранжевая» привела в никуда. Революция достоинства — к крови, нереализованным реформам и тем последствиям, которые имеем сейчас. Будем надеяться, что «зеленая» революция будет иметь позитивные результаты для Украины, для общества, для народа.

Политический эксперт «Дома демократии» Анатолий Октысюк согласен с мнением генерала, что выполнение требований Путина угрожает независимости Украины.

— «Формула Штайнмайера» фактически предусматривает федерализацию Украины. Этот план невыгоден нам, поскольку предполагает сначала проведение выборов на неподконтрольной нам территории, потом предоставление этой территории особого статуса, и лишь после этого — вывод оттуда незаконных военных формирований и передачу Украине контроля над участком ныне неконтролируемой границы.

Но ведь выборы невозможны, если там не будет украинских партий, украинской власти. Этот план выгоден России, но не Украине, поскольку не дает возможности проукраинским силам зайти на оккупированные территории Донбасса. Если Зеленский согласится на этот план — это будет полный провал.

— А есть ли что-то, что может вынудить украинскую власть принять «формулу Штайнмайера»?

— Внешнее давление. Если Путин будет и дальше так нажимать, а Зеленский окажется слабохарактерным президентом и согласится на эти условия. В любом случае сначала надо добиваться или разворачивания на оккупированных территориях контингента миротворцев, или же захода туда с международными наблюдателями украинских политсил, СМИ и т. п. — и лишь потом думать о том, как проводить выборы и устанавливать границу. Без этого нет смысла соглашаться на выборы: ведь они только легализуют самостоятельность ОРДЛО, а Украина не будет иметь ни доступа туда, ни влияния на процессы там. Если Зеленский согласится на такую формулу — это будет провал.

Глобально надо понять одну вещь: либо Украина станет федерацией в том виде, который нужен Путину, либо мы признаем этот конфликт долгосрочным и будем ожидать улучшения геополитической конъюнктуры и срабатывания санкций.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированные районы Донбасса из России усиленно завозится топливо и военное снаряжение, а российско-оккупационные войска проводят там учения по ведению наступательных боевых действий.

Сразу президентских выборов самый первый секретарь СНБОУ Владимир Горбулин предостерегал, что Зеленского станут соблазнять Нобелевской премией мира, чтобы он пошел на «сглаживание» конфликта на Донбассе в ущерб Украине.

И на днях российский политолог уже предложил выдвинуть украинского президента на «нобелевку».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter