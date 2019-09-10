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Рада поддержала предложения Зеленского по реформе прокуратуры: что изменится
Парламент одобрил за основу (в первом чтении) президентский законопроект о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. Зеленую кнопку «за» нажали 287 народных депутатов. Напомним, 10 сентября в Раде был зарегистрирован первый случай «кнопкодавства».
Кроме того, Рада поддержала предложение спикера Дмитрия Разумкова о сокращенной процедуре подготовки закона ко второму чтению.
В соответствии с текстом законопроекта, Генеральная прокуратура Украины будет преобразована в Офис генерального прокурора. Одновременно будет ликвидирована Военная прокуратура.
Кроме того, все действующие сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры, должны будут пройти процедуру переаттестации.
Напомним, Рада проголосовала за президентский законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины (импичменте). За высказались 245 депутатов.
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