Мы помогли Путину сохранить лицо и получили назад наших граждан, — генерал

Украина

В Украине состоялся масштабный обмен пленными. Захваченные в Керченском проливе украинские моряки, а также еще 11 узников Кремля, среди которых Сенцов, Сущенко, Карпюк, Клых и другие — благополучно вернулись на родину. Прошел ли этот обмен без сдачи интересов Украины? Не является ли тот факт, что, например, против украинских моряков в России так и не закрыли уголовные дела в «незаконном пересечении границы», по сути, признанием, что и наша страна считает моряков виновными? Снизится ли градус напряженности в Азовском море и смогут ли наши суда свободно проходить через Керченский пролив? Об этом «ФАКТЫ» поговорили с бывшим представителем президента в Крыму, доктором юридических наук, профессором Борисом Бабиным и бывшим заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Игорем Романенко.

Борис Бабин: «Когда голландцы заплатили залог за своих моряков, в Нидерландах не говорили, что кто-то продает национальные интересы»

— Для Украины производства по уголовным делам Российской Федерации абсолютно ничего не значат, — говорит Борис Бабин. — У них там возбуждают сотни уголовных дел в отношении чего угодно. Например, в отношении событий на Донбассе. Это такая безумная позиция, основанная на своеобразном толковании международного права. Они могут возбуждать дела вообще по всему, чему угодно, если им это выгодно. Это их внутренние проблемы. Это свидетельствует в первую очередь о низкой квалификации их юристов.

События, непосредственно связанные с керченским инцидентом, никак не влияют на статус временно оккупированных территорий, в частности, Крыма. У России с Украиной в силу многих факторов нет границы в Азовском море. Поэтому, если россияне считают, что мы нарушили какие-то границы, то это проблемы россиян.

Что касается освобождения наших моряков. Хочу уточнить, что Международный трибунал по морскому праву не обязывал прекращать уголовные производства по нашим морякам. Это было политико-правовое решение, поскольку, согласно международной практике, Трибунал не мог полностью встать на позицию Украины. Они всегда оставляют пути к какому-то компромиссу. Можно было, конечно, попробовать добиваться выдачи моряков с извинениями, но это уже другой вопрос. Это — политика.

В мировой практике уже были прецеденты, когда россияне захватывали иностранные суда и корабли с экипажами. Помните, как в 2013 году Россия захватила голландское судно в Печорском море, экипаж тоже был арестован. Тогда голландцы согласились заплатить залог за своих моряков, лишь бы их вернули домой, хотя было очевидно, что российский суд был явно неправомерный. И так же, как в нашем случае, было решение Трибунала всех отпустить. Но никто в Нидерландах тогда не говорил, что кто-то продает национальные интересы.

Чуть позже Нидерланды все-таки выиграли этот процесс по сути.

Но вернемся к нашему вопросу. Украинские моряки дома. Но Россия до сих пор так и не выполнила решение Трибунала вернуть захваченные корабли. И пока РФ не отдаст нам корабли, международное сообщество будет констатировать невыполнение ими международных прав.

Здесь следует напомнить, что в решении Трибунала четко написано: сторонам необходимо сотрудничать и не провоцировать новых инцидентов. Украина, как законопослушное государство, обязана предложить россиянам механизм возврата судов, который будет для них приемлемым. А Россия должна безоговорочно вернуть захваченные корабли. Это я вам говорю как юрист на основании решения Международного трибунала по морскому праву.

— Как будут развиваться события в Азовском море? Будет ли снижен градус напряженности в этом регионе?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу напомнить, с чего все началось. В 2003 году Украина подписала абсолютно предательское соглашение с Россией. Россияне объявили, что Азовское море исторически является внутренним морем двух стран, а мы подписали с ними договор об этом. И этот документ во многом способствовал захвату Крыма. РФ использовала отсутствие четких границ в Азовском море. В начале 2004 года россияне начали наращивать свою группировку войск именно там. Ведь море — внутренне, общее. Кто может сказать, на какой территории находятся российские военные корабли?

Почему договор до сих пор не отменен? Сложно сказать. К сожалению, и сейчас наш доблестный МИД постоянно рассказывает нам, что этот договор — часть какого-то хитрого и таинственного плана, который простым смертным не дано понять.

Что здесь можно предпринять? Мы видим, что наши партнеры, понимая нашу слабость в Азовском море, наше нежелание применять силовой механизм в решении споров, тоже не особо хотят усиливать санкции, как-то воздействовать на агрессора.

Но есть в Азовском море и другая опасность — это совместное с россиянами рыболовство. Тут до сих пор существует абсолютно коррупционная система, в которой Российская Федерация использует зависимость наших чиновников от бизнеса. Мы знаем, что между нашими странами ежегодно подписываются протоколы о рыболовстве в Азовском море. Россияне, согласно этому протоколу получают ежегодно абсолютно уникальные возможности для диверсионной и разведывательной деятельности, подходя к нашим берегам под видом рыбаков. Не говоря уже о том, что они занимаются варварским выловом рыбы по квотам, на которые согласна Украина. В любой уважающей себя стране люди, которые подписывают такие договора, как этот протокол, уже давно были бы в местах не столь отдаленных. Но не у нас.

И вот мы сейчас, осенью, выходим на очередную сдачу национальных интересов. Будет подписан, я в этом уверен, очередной протокол о распределении квот в Азовском море. Мы в очередной раз признаем законным вылов россиянами рыбы в районе Керченского пролива и передачу квот по вылову рыбы в крымские рыбохозяйственные предприятия. И никому в Украине до этого дела нет. Деньги там вертятся огромные, а большие деньги любят тишину. Я сомневаюсь, что кто-то из властей будет оперативно реагировать. Ведь за пять лет войны этого так и не произошло.

Игорь Романенко: «Уверен, наши корабли смогут проходить через Керченский пролив»

Обмен пленными одобрил и бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Но он подчеркнул, что в этой ситуации, чтобы обмен состоялся, обеим сторонам — и России, и Украине — было необходимо пойти на компромисс.

— Это был тяжелый обмен, в результате которого многие наши знаковые фигуры вернулись домой, — убежден Романенко. — Смотрите — например, за Сенцова, чтобы Путин его освободил, просили лидеры многих стран. Но освободить его удалось только сейчас. Да, это стало возможным благодаря тому, что Украина передала России ключевого свидетеля по делу о сбитом «Боинге» рейса MH17 Владимира Цемаха. (Вы знаете, была разработана спецоперация по поимке этого свидетеля. Тогда один разведчик погиб, другой получил тяжелое ранение.) Но это того стоило. Наши ребята вернулись домой.

Накануне выдачи Цемаха России в Украину приезжали следователи из Голландии и Австралии и провели все необходимые следственные действия. Все, как положено, фиксировали, снимали на видео. Так что теперь у них есть материал для Гааги.

Более того, после обмена появилась новая перспектива. В Украине и России уже заговорили о новом обмене пленными. Это первый шаг в приостановке военных действий. Не войны, а именно военных действий. Это надо четко понимать. Вот Япония с Россией, например, до сих пор находятся в состоянии войны.

Да, обе страны в этом случае пошли на компромисс. У россиян подходили сроки, когда они должны были выдать Украине захваченных моряков. Но они использовали обмен 35 на 35, чтобы выйти из тяжелой ситуации с хорошей миной. Поверьте, ситуация с пленными моряками негативно влияла на международное реноме Кремля. Из нее надо было как-то выходить. И время работало отнюдь не на Путина. И теперь они могут у себя в России на пропагандистских каналах рассказывать, что не подчинились решению Трибунала по морскому праву. Для своих граждан Путин сохранил лицо. А мы получили назад своих граждан, которых на территории Российской Федерации удерживали незаконно. Нахождение компромисса с врагом — это задача очень тяжелая, но важная.

— Как вы думаете, смогут ли теперь украинские корабли свободно проходить через Керченский залив? Или блокада украинских портов Мариуполя и Бердянска продолжится?

— Наши корабли смогут в ближайшее время проходить через Керченский пролив. Гражданские суда уже и сейчас свободно проходят.

— Почему же тогда россияне нас не пропустили?

— В тот раз нам нужно было поступить иначе. Мы хотели показать, что Россия не соблюдает международное право, но можно было это сделать по-другому. Нужно было взять на борт всех, кто пожелал от Украины. Знаю, что хотела пройти через пролив тогдашний вице-спикер Ирина Геращенко, некоторые депутаты, представители СМИ. Вот такую компанию и нужно было отправить на судне из Одессы, скажем, в Бердянск. И организовать на весь мир онлайн-трансляцию.

Вышли из Одессы — и записываем каждый шаг. Весь мир смотрит. Подходим к Керченскому проливу. Допустим, россияне дают команду остановиться. Нужно остановиться и задать вопрос: «Что не так по международному праву? Мы же все делаем по закону». Думаю, что россиянам деваться было бы некуда. Они пропустили бы украинское судно через пролив. И после этого вынуждены были бы и дальше пропускать наш флот в Азовское море.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что вернувшиеся на родину узники Кремля Сенцов и Кольченко дали первую пресс-конференцию. Подробности читайте здесь.

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