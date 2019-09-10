Шоу-бизнес

Пела так, что выли все собаки: Тодоренко порадовала "блатняком" от мамы и тети (видео)

Телеведущая Регина Тодоренко, которую недавно застукали в объятиях известного актера, порадовала поклонников веселой «блатной» песней.

По словам Регины, научили ее так петь мама и бабушка. «Этой одесской хулиганистой песне меня научили мои мама и тетя. Только они могли посеять сей шедевр в моей хрупкой детской голове», — подписала Регина видео, на котором поет под аккомпанемент мужа — Влада Топалова.

«Ты пела так, что выли все собаки, а у соседа обвалился потолок», — заливается на видео Регина.

«Все-таки девочку из посёлка Котовского забрать можно, а вот посёлок Котовского из девочки НИКОГДА», — уверена она.

Кстати, это не первое провокационное выступление Тодоренко: за несколько недель до родов она исполнила «Владимирский централ» в московском клубе.

Оставляем вам полную версию песни — для тех, кто заинтересовался: в комментариях под видео с Тодоренко таких много.

Напомним также, что ранее Тодоренко рассказала о желании развестись с мужем.

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