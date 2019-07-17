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Несколько раз хотели развестись: Регина Тодоренко рассказала о непростой жизни с Владом Топаловым

Известная телеведущая Регина Тодоренко и Влад Топалов, вернулись с медового месяца, который провели в Греции, и дали первое интервью после роскошной свадьбы в Италии. Эта страна была выбрана не случайно для торжества. Как говорит Регина, их характеры очень напоминают итальянские — в семье кипят бурные страсти.

«У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня лично есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях. Ты, мужчина, указываешь нам путь, а я, женщина…», — сказала Регина. «Посылаю тебя куда подальше и иду своим», — продолжил Влад. «Нет, собираю нам рюкзак в это путешествие! Для меня так», — отметила Тодоренко в интервью журналу ОК!

Регина считает, что именно юмор помогает сглаживать им острые углы в отношениях и спасает от развития ссор.

«Чувство юмора вообще спасает жизнь. Говорят, красота спасет мир. Нет, чувство юмора спасет мир», — уверенна телеведущая.

Она также рассказала, как им удается уберечь отношения от бытовой рутины. Муж освободил ее от домашних обязанностей, предоставив возможность заниматься ребенком и любимым делом.

«Я очень благодарна Владиславу Михайловичу за то, что он смирился с моим несовершенством и немножко облегчил мне жизнь: нанял людей, которые мне помогают в воспитании ребенка и ведении домашних дел», — рассказала Регина.

Кроме того, Влад с удовольствием помогает супруге и обожает проводить время с их шестимесячным сыном. Пара не старается перевоспитать друг друга, а предпочитает закрывать глаза на недостатки.

«Где-то Регина терпит мои недостатки, где-то я закрываю глаза на ее привычки. И вместо того, чтобы тратить нервы на раздражение, я лучше помогу ей, грубо говоря, убрать со стола или вымыть посуду. Это система противовесов. В другой раз Регина поможет мне или даст возможность исправиться», — отметил Топалов.

Напомним, Тодоренко и Топалов расписались в октябре прошлого года, а в декабре в семье появился первенец Михаил. Роскошную свадьбу они сыграли в итальянском Сорренто на вилле Астор.

Под венец Регина пошла в нежном платье ручной работы, за вечер она сменила несколько нарядов.

СМИ посчитали, во сколько звездной паре обошлась свадьба в Сорренто.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что возлюбленная Виктора Павлика Катерина Репяхова намекнула на свадьбу.

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