Бывшему узнику Кремля Эдему Бекирову понадобилась срочная операция

Украина

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, освобожденному 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ, сделали операцию на сердце. В настоящее время он находится в реанимации больницы «Феофания» в Киеве, сообщила в Facebook дочь Бекирова Элеонора. Напомним, вернувшийся в Украину узник Кремля рассказал о пережитых в российских застенках пытках.

«Вчера (9 сентября. Ред.) папу перевели в кардиологическое отделение „Феофании“. Сегодня ему сделали операцию, которая длилась 5 часов. Сейчас он находится в реанимации», — написала она.

По ее словам, 9 месяцев в застенках СИЗО привели к осложнению его состояния, причем это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С последним будет работать психолог.

Напомним, Эдем Бекиров рассказал, как он узнал о предстоящем обмене и куда сотрудники ФСБ России поместили его сразу после того, как суд решил его выпустить.



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