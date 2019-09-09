Две недели на конспиративной квартире: Бекиров рассказал подробности обмена

Общество и люди

Вернувшийся в Украину крымскотатарский активист Эдем Бекиров рассказал, как он узнал о предстоящем обмене и куда сотрудники ФСБ России поместили его сразу после того, как суд решил его выпустить.

По словам активиста, после суда его увезли в управление ФСБ, потом самолетом Симферополь — Москва доставили на конспиративную квартиру, где две недели его наблюдал врач.

«После заседания суда (27 августа — ред.) судья ушел в совещательную комнату на полтора часа. Потом пришел и зачитал решение: отпустить под обязательство о явке в суд. Я был шокирован, не понял, что произошло; даже адвокаты обалдели, Алексей Ладин обалдел. Я подумал: выпустят, сразу к матери поеду. Меня вывели из зала суда и посадили в микроавтобус, повезли в здание ФСБ. Вышел следователь, принес мой паспорт и говорит: «Распишись, что ты его получил». Потом мы оттуда выехали. Смотрю, едем не в сторону СИЗО, а на выезд из города. Я говорю им: «Вы дорогу не попутали? Я Симферополь хорошо знаю, мы не туда едем. Сотрудник ФСБ отвечает: «Мы едем в Москву», — передает рассказ Бекирова издание «Крым. Реалии».

Активист сказал, что у него не было выбора — лететь или не лететь в Москву. В полете его сопровождали врач и два сотрудника ФСБ.

В Москве Бекирову разрешили сообщить родным и адвокатам о местонахождении. Об обмене заключенными между Украиной и Россией он узнал из телевизора.

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