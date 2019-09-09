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Пускали электрический ток: освобожденный узник Кремля рассказал о пытках в российской тюрьме (видео)
Освобожденный в рамках обмена с Россией украинец Николай Карпюк рассказал журналистам, что ему пришлось пережить в российской тюрьме.
Отвечая на вопросы представителей СМИ сразу же после того, как вышел из самолета, Карпюк сказал, его не раз пытали и он был очевидцем того, как издеваются над другими заключенными.
«Четыре ночи вывозили меня. Подключали электрический ток… Но когда сам переносишь — это одно дело. А когда слышишь, как издеваются над другими — гораздо сложнее», — добавил он.
По словам бывшего узника, пленным, которых вывозят на допросы, закрывают голову кульком и обматывают скотчем. После допросов в камере заключенных привязывают наручниками, ставят на колени и не дают спать.
«И этот крик мента: „На колени! Не спать!“ А тот бедняга стонет, просит: „Дайте мне бумагу, я напишу все, что от меня нужно. Дайте мне поспать просто“. Вот самое страшное, я это не забуду никогда», — рассказал Карпюк.
Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха и к 22,5 и 22 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994−1995 годов.
Как сообщали «ФАКТЫ», обмен, который состоялся 7 сентября, президент Зеленский назвал «первым этапом в прекращении войны».
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