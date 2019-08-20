Олег Винник стал ювелиром

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Олег Винник, который вновь вернется на шоу «Х-Факор» в качестве судьи, удивил поклонников своим новым увлечением. Он стал ювелиром. Олег выпустил свои фирменные украшения из серебра — это кулон на цепочке в форме фирменного знака OV, покрыт родием и обрамлен 19 камнями белого циркона. Также предприимчивый Винник открыл свой магазин, где будут продаваться украшения.

«Я давно хотел сделать какой-то особенный подарок своим поклонницам. Поэтому с воодушевлением воспринял идею создания фирменного кулона с логотипом OV. В каждом украшении — частичка моей любви, которая теперь обрела форму и будет подчеркивать вашу женственность и очарование», — сказал Олег Винник.

Напомним, певец не только выступает на сцене, он снялся в эпизодической роли в комедии «Скажене весілля», а также выпускает под своим именем вино.

Недавно Олег Винник отметил день рождения в Греции, а сейчас проводит время в Австрии.

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