Криштиану Роналду устроил бенефис в Вильнюсе, забив Литве четыре мяча

Спорт

Во вторник, 10 сентября, завершились баталии 6-го тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

Группа А

Англия — Косово — 5:3 (Стерлинг, 8, Кейн, 19, Войвода, 38, в свои ворота, Санчо, 44, 45+1 — Бериша, 1, 49, Мурики, 54, с пенальти). На 65-й минуте Кейн (Англия) не реализовал пенальти.

Скромная сборная из Косово шокировала болельщиков на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне уже на первой минуте, но это лишь разозлило хозяев, которые еще до перерыва отгрузили сопернику целых пять голов. Продолжает «штамповать» голы за сборную Харри Кейн — форвард «Тоттенхэма» забил уже 26-й мяч за «трех львов», и такими темпами Кейну вполне по силам превзойти достижение Уэйна Руни, который имеет 53 гола за национальную команду. Косовары попытались внести интригу, забив во втором тайме быстрых два мяча, но на этом остановились. А вот Кейн не воспользовался шансом пополнить свой голевой счет еще одним мячом, не реализовав пенальти.

Черногория — Чехия — 0:3 (Соучек, 54, Масопуст, 58, Дарида, 90+4, с пенальти).

Положение команд: 1. Англия — 12 очков (4 матча); 2. Чехия — 9 (5); 3. Косово — 8 (5); 4. Черногория — 2 (5); 5. Болгария — 2 (5).

Группа В

Люксембург — Сербия — 1:3 (Турпель, 66 — А. Митрович, 36, Радоньич, 55, С. Митрович, 79).

Самобытная команда Люксембурга на своем поле ни в чем не уступала Сербии, но индивидуальный класс сербских футболистов оказался все же выше.

Литва — Португалия — 1:5 (Андрюшкевичус, 28 — Роналду, 7, с пенальти, 62, 65, 76, Карвалью, 90+2).

Несмотря на итоговый разгром, чемпионы Европы португальцы намучились в Вильнюсе, где несколькими днями ранее сборная Украины без шансов разгромила хозяев. Гости открыли счет уже на 7-й минуте, когда Роналду реализовал пенальти, но в середине тайма литовцы отыгрались и заставили понервничать гостей, рассчитывавших малой кровью добиться победы. Но после перерыва один из лучших футболистов современности оформил покер и принес своей сборной важную победу. К слову, Криштиану стал первым европейским футболистом, забившим 93 мяча в футболке национальной команды, а Литва — 40-й сборной, пострадавшей от точных ударов пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Положение команд: 1. УКРАИНА — 13 (5); 2. Португалия — 8 (4); 3. Сербия — 7 (5); 4. Люксембург — 4 (5); 5. Литва — 1 (5).

Группа Н

Франция — Андорра — 3:0 (Коман, 18, Ленгле, 52, Бен Йеддер, 90+1). На 28-й минуте Гризманн (Франция) не реализовал пенальти.

Чемпионы мира добились легкой победы над футбольным карликом. Правда, личная неудача постигла нападающего «Барселоны» Гризманна — Антуан не реализовал пенальти во втором матче подряд (четыре дня назад форвард не забил с «точки» в домашнем поединке с Албанией). К слову, на матче работала украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

Молдова — Турция — 0:4 (Тосун, 37, 80, Туруч, 58, Языджы, 88).

Албания — Исландия — 4:2 (Дермаку, 32, Хисай, 52, Роши, 79, Чикаллеши, 83 — Сигурдссон, 47, Сигторссон, 58).

Положение команд: 1. Турция — 15 (6); 2. Франция — 15 (6); 3. Исландия — 12 (6); 4. Албания — 9 (6); 5. Молдова — 3 (6); 6. Андорра — 0 (6).

Добавим, что 10 сентября были сыграны товарищеские матчи с участием европейских сборных: Украина — Нигерия — 2:2, Ирландия — Болгария — 3:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпионы мира хорваты неожиданно потеряли очки в Азербайджане.

Фото Getty Images

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