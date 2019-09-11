Выглядит мамой своего мужа: бывшую жену Сергея Лазарева раскритиковали за неудачное фото

Шоу-бизнес

Третий муж бывшей жены певца Сергея Лазарева Леры Кудрявцевой — хоккеист Игорь Макаров — младше звезды на 16 лет и на три года старше ее сына Жана.

Однако 48-летняя телеведущая упорно делает вид, что разница в возрасте с супругом ее нисколько не волнует, пишет eg.ru.

Знаменитость даже родила спортсмену ребенка — дочь Марию — и теперь вообще строит из себя бодрую мамочку.

«Однако как бы Кудрявцева ни молодилась, годы берут свое, и на фото она выглядит все старше и старше, а на совместных снимках с Макаровым и вовсе кажется его матерью», — пишет издание.

Такой комментарий, вызвало свежее фото телеведущей с хоккеистом, опубликованном в Instagram, на котором бросается в глаза, что Лера — уже зрелая женщина, а облаченный в синий костюм спортсмен годится ей в сыновья.

В комментариях подписчики звезды ехидно отметили, что Кудрявцевой нужно перестать делать подобные постановочные снимки с Макаровым, потому что они выставляют ее в невыгодном свете. Лучше какие-то динамичные кадры, желательно в более неформальной одежде, чтобы была не так заметна разница в возрасте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «неженатый» Сергей Лазарев и популярная певица Ани Лорак снова подогрели слухи о романе, опубликовав новое совместное фото. На нем певица позирует в блестящем красном комбинезоне с глубоким декольте, Сергей — в пестром брючном костюме.

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