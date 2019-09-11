- 01:22 Выглядит мамой своего мужа: бывшую жену Сергея Лазарева раскритиковали за неудачное фото
- 00:55 Усекновение главы Иоанна Предтечи: молитвы, стихи, открытки
- 00:30 Apple представила три новых iPhone 11: стали известны новые детали о гаджетах
- 00:01 Усекновение главы Иоанна Предтечи: что запрещено делать 11 сентября
- 10.09 23:42 Встречу Зеленского с Коломойским высмеяли фотожабой
- 10.09 23:36 Криштиану Роналду устроил бенефис в Вильнюсе, забив Литве четыре мяча: видеообзоры матчей
- 10.09 23:27 Украина спасла поединок против Нигерии, отыграв за минуту два мяча: хроника и видеообзор матча
- 10.09 23:12 Зеленский одобрил: стало известно, кто займет кресло Матиоса
- 10.09 23:10 Зеленский официально встретился с Коломойским: стало известно, о чем говорили
- 10.09 22:33 Apple представила новый iPhone: главные итоги презентации 10 сентября
- 10.09 22:31 Охранники Зеленского оказались лучшими в мире
- 10.09 22:06 Поборовшая рак Янина Соколова снялась в пронзительном клипе с Валерием Харчишиным
Выглядит мамой своего мужа: бывшую жену Сергея Лазарева раскритиковали за неудачное фото
Третий муж бывшей жены певца Сергея Лазарева Леры Кудрявцевой — хоккеист Игорь Макаров — младше звезды на 16 лет и на три года старше ее сына Жана.
Однако 48-летняя телеведущая упорно делает вид, что разница в возрасте с супругом ее нисколько не волнует, пишет eg.ru.
Знаменитость даже родила спортсмену ребенка — дочь Марию — и теперь вообще строит из себя бодрую мамочку.
«Однако как бы Кудрявцева ни молодилась, годы берут свое, и на фото она выглядит все старше и старше, а на совместных снимках с Макаровым и вовсе кажется его матерью», — пишет издание.
Такой комментарий, вызвало свежее фото телеведущей с хоккеистом, опубликованном в Instagram, на котором бросается в глаза, что Лера — уже зрелая женщина, а облаченный в синий костюм спортсмен годится ей в сыновья.
В комментариях подписчики звезды ехидно отметили, что Кудрявцевой нужно перестать делать подобные постановочные снимки с Макаровым, потому что они выставляют ее в невыгодном свете. Лучше какие-то динамичные кадры, желательно в более неформальной одежде, чтобы была не так заметна разница в возрасте.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «неженатый» Сергей Лазарев и популярная певица Ани Лорак снова подогрели слухи о романе, опубликовав новое совместное фото. На нем певица позирует в блестящем красном комбинезоне с глубоким декольте, Сергей — в пестром брючном костюме.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...