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«Ирпенский гранатометчик»: под Киевом мужчина атаковал гранатами полицейских (видео)
В городе Ирпень Киевской области во вторник, 10 сентября, подозреваемый, которого пытались задержать сотрудники полиции, забросал их гранатами. Об этом сообщили в областном отделе коммуникации Нацполиции.
Мужчина, на задержание которого выехали правоохранители, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а именно — в нанесении ножевого ранения.
«Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался скрыться. К счастью, они не сработали», — говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось обезвредить и задержать злоумышленника, во время обыска в его доме обнаружили и изъяли два боеприпаса, оружие, патроны и нож, которые отправлены на соответствующие экспертизы.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины, полиция проводит следственные действия для дачи соответствующей правовой квалификации.
Напомним, 6 сентября неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном троллейбусе на улице Федорова, в результате чего два человека с огнестрельными ранениями были госпитализированы в больницу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве поймали хулигана, устроившего стрельбу по пассажирам в троллейбусе. Оказалось, что агрессивный мужчина после случившегося особо не прятался, а просто пересел в другой троллейбус и успел доехать с улицы Федорова до остановки «Протасов Яр». Благодаря бдительности одного из пассажиров, к троллейбусу была вызвана полиция, и стрелка-неадеквата задержали.
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