Затрудненное дыхание и отекание шеи могут свидетельствовать о дифтерии, — врач

Прямая линия

Бывший руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун и мэр Киева Виталий Кличко показательно сделали прививки от дифтерии и столбняка (читайте об этом в публикации «Прививку от дифтерии и столбняка взрослому человеку нужно повторять каждые десять лет», — Супрун). На своем примере стремились убедить других людей вакцинироваться. Но как правильно это сделать? Чем опасна для взрослых ветряная оспа? Когда с пищевым отравлением нужно немедленно обращаться за медицинской помощью? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

«Дифтерийный токсин часто поражает нервную систему и сердце»

*— Здравствуйте, Юрий Александрович! Звонит Светлана из Киева, 39 лет. Хочу сделать прививку от дифтерии. Но сначала проверить, есть ли у меня иммунитет. Как это сделать?

— Часто у взрослых людей медицинская карта и другие документы, где указаны сведения о прививках, утеряны. Чтобы проверить напряженность иммунитета, надо сдать анализ на иммуноглобулины G: специфические антитела к дифтерийному токсину.

— Не к дифтерийной палочке?

— Вакцинация против дифтерии — это введение анатоксина, создающего иммунитет. Если титры антител низкие или их нет, вакцинация нужна. Найдите грамотного врача, который сможет правильно прочитать результаты анализа, выберет схему введения вакцины, определит дозу.

*— Оксана Ивановна из города Гостомеля Киевской области, 61 год. Прививку от дифтерии хотела сделать еще два года назад, но терапевт сказала, что мне скоро 60, и прививаться нет смысла. Почему такая дискриминация?

— Теоретически прививаться можно в любом возрасте. На практике пожилые люди болеют крайне редко. Чем дольше человек живет, тем с большим количеством микроорганизмов встречается. Даже если вы не болели инфекционной болезнью, наверняка где-нибудь пересекались с носителем инфекции. В организм попало слишком малое для развития болезни количество возбудителя, но его оказалось достаточно, чтобы поддержать иммунитет. Это практически та же вакцинация, только естественным путем.

*— «ФАКТЫ»? Лариса из Харькова. Знаю, что корью заразиться легко, ведь вирус очень летучий и «прилипчивый». А как передается дифтерия?

— Воздушно-капельным путем, реже — контактным: через предметы обихода. Экзотический вид — дифтерия раны, когда бактерия попадает на раневую поверхность. Но чаще всего заражение возникает, когда происходит прямой контакт с заболевшим или носителем возбудителя дифтерии — коринебактерией.

Важна и восприимчивость организма к инфекции. Многие люди являются носителями, или, как называл их выдающийся инфекционист и эпидемиолог Лев Громашевский, выделителями токсигенных бактерий, вызывающих тяжелые заболевания. Обычно такой человек нормально себя чувствует, но тот, кто находится с ним рядом, может заболеть.

*— Вам звонит Нина из города Хмельницкого. В анонсе прочитала, что дифтерию легко спутать с ангиной, ведь в обоих случаях начинает болеть горло. Как не пропустить дифтерию?

— Симптомы могут быть смазаны: немного увеличены миндалины, температура невысокая, есть слабая краснота в зеве, но не всегда. А обычные респираторные симптомы — насморк, кашель — отсутствуют. Однако из-за сильной интоксикации общее состояние крайне плохое.

Ранний симптом, предупреждающий об опасности, — затрудненное дыхание. Если человек ощущает нехватку воздуха, а вдобавок начинается отек шеи, который тоже может проявиться достаточно рано, нужно срочно обращаться за помощью. Грозные признаки — появление дифтерийной пленки в горле, нарушение глотания. Такому больному требуется лечение не просто в инфекционном стационаре, а в отделении реанимации.

*— Екатерина из Ирпеня. Как скоро после заражения проявится дифтерия?

— Симптомы постепенно развиваются в течение двух-четырех дней, во время которых человек нередко, не подозревая о дифтерии, лечит ангину, причем часто не обращаясь к врачу. Очень опасна гипертоксическая молниеносная форма инфекции, когда буквально за несколько часов начинает прогрессировать отек, особенно у детей, может развиться дифтерийный круп.

— Какие осложнения самые частые?

— К дифтерийному токсину очень чувствительна нервная система: ее определенные клетки имеют рецепторы, с которыми он связывается. Токсин накапливается — и возникают полиневриты, параличи, парезы, в том числе и дыхательной мускулатуры. Также уязвима проводящая система сердца — структуры, заставляющие сердечную мышцу сокращаться.

Если возникает дифтерийный миокардит, который может привести к гибели больного, время терять нельзя. Иногда это осложнение развивается без других явных клинических симптомов: температуры почти нет, зев практически не поражен, самочувствие тоже более-менее нормальное, а в сердце нарастает угрожающий процесс.

Важно не пропустить и поздний миокардит, который возникает спустя две-три недели, когда симптомы дифтерии ушли. Человек чувствует себя практически здоровым, но его сердце вдруг останавливается.

Симптомы дифтерии Боль в горле.

Увеличение миндалин и дужек.

Появление пленчатого налета на миндалинах.

Осиплость голоса.

Увеличение шейных лимфоузлов и отек шеи.

Повышение температуры.

Общая слабость, вялость.

Головная боль, головокружение.

«Чтобы уберечься от столбняка, любую ранку нужно обрабатывать антисептиком»

*— Могу я поговорить с доктором? Вероника из Кропивницкого. Можно ли сделать прививку от дифтерии, но без столбняка?

— К сожалению, сегодня люди прививаются тем, что доступно. Раньше были советские вакцины, среди которых и АДМ-анатоксин (анатоксин дифтерии с уменьшенным содержанием). Сейчас есть другие, например, индийские — АДС (анатоксин дифтерии и столбняка) и АКДС (то же, но с коклюшным компонентом). Считаю, что врач должен пациенту объяснить: какие консерванты есть в составе вакцины, применяется ли ртуть, сколько единиц анатоксина. Чем его больше, тем выше эффективность, но и одновременно — реактогенность: риск побочных эффектов.

— Просто я прочитала в Интернете, что срок действия дифтерийного анатоксина гораздо больше, чем столбнячного.

— Это правда: ведь обе инфекции имеют разных возбудителей, разные пути передачи, а вакцина — разный период действия. Конечно, в идеале лучше вводить моновакцину.

— Правда, что спустя несколько лет после прививки от столбняка человек может заразиться?

— Да. Столбняком теоретически можно болеть не один раз, ведь он не оставляет после себя стойкого иммунитета. Чем глубже рана, например прокол острым гвоздем, тем выше риск инфицирования. Чтобы предупредить развитие столбняка, нужна тщательная первичная обработка раны. Если кто-то поцарапался, проколол ногу, следует сразу хорошо промыть рану и применить антисептик. Тогда вероятность развития инфекции нулевая. Бывает, что безответственный человек ходит с необработанной раной неделю, и споры столбнячной палочки, попавшие в рану, прорастают. Бактерия начинает вырабатывать токсин, который накапливается и действует. Если у вас остались еще вопросы, можете задать их мне, написав на электронную почту: [email protected]

*— Прямая линия? Это Андрей, киевлянин, 48 лет. В прошлом году внезапно заболел ветрянкой и перенес ее очень тяжело. Даже когда закончился больничный, еще около месяца чувствовал себя неважно. Почему так тяжело протекает детская инфекция?

— У каждого человека с возрастом накапливаются проблемы со здоровьем. Во время острой инфекции они проявляются, приводя к осложнениям, утяжеляя протекание заболевания. Нельзя забывать, что все герпес-вирусы, среди которых и тот, который вызывает ветряную оспу, коварны — они искажают иммунные реакции. Стойкий иммунитет не формируется, даже если человек раньше встречался с этим вирусом. А с ветрянкой, которая легко передается воздушно-капельным путем (она очень контагиозна), наверняка встреча была не один раз.

В пожилом возрасте, когда слабеет иммунитет, вирус герпеса, вызывающий ветрянку, становится причиной опоясывающего лишая. Иногда в очень тяжелой форме: с большими, до пяти сантиметров в диаметре высыпаниями, серьезными осложнениями и высокой вероятностью летального исхода. Причем человек в детстве мог болеть ветрянкой.

Осложнения ветряной оспы Гнойные поражения кожи — абсцессы, фурункулы.

Специфическая пневмония.

Поражения головного мозга — энцефалит, менингит.

«Многократная рвота и диарея опасны тем, что вызывают обезвоживание»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Оксана из Чернигова. Недавно купила арбуз, который внутри был розоватым. Вскоре после того, как поела, у меня началась сильная рвота. Два дня не могла пить даже воду. Думаю, что в арбузе был избыток нитратов. Как вы считаете?

— Люди часто грешат на нитраты, когда у них возникают рвота, боль в животе, диарея. Но вред нитратов несколько преувеличен, хотя нельзя отрицать их опасность для маленьких детей. Известны случаи, когда у малышей возникало серьезное отравление из-за колодезной воды, в которой находились нитраты. А взрослые, чей организм хорошо обезвреживал эти вещества, не пострадали.

Возможно, причина вашего недомогания кроется в несвежей пище: в жару постоявшее пару часов без холодильника блюдо становится опасным — в нем стремительно накапливаются токсины и возникает токсикоинфекция. Также нельзя исключить вирусную кишечную инфекцию, которая протекала без температуры.

— Но я уверена, что «виноват» арбуз.

— Обычно самые опасные — ранние овощи и фрукты. Чтобы они быстрее росли, применяются мегадозы нитратов, ускорителей роста и прочей «химии». Любой фрукт или овощ, который не выращен в экологически чистых условиях, может содержать гербициды, пестициды, удобрения (не только нитратные) и различные добавки, которые вносятся в почву тоннами. Если на каком-то клочке почвы их оказалось слишком много и в этом месте вырос арбуз, то понятно, что из-за высокой концентрации «химии» он будет опасен. К тому же вредные добавки могут взаимодействовать между собой, вынуждая организм реагировать на химические соединения.

Также вполне хороший арбуз люди иногда запивают пивом или другим алкогольным напитком, а потом принимают, например, таблетку, снижающую давление. Получившийся химический коктейль опасен для организма.

*— Меня зовут Надежда, звоню из города Сумы. Муж работает дальнобойщиком и вынужден питаться в придорожных кафе. Не раз обед заканчивался плачевно: тошнотой и рвотой, поносом. Когда можно лечиться дома, а в каких случаях обязательно обращаться к врачу?

— Если симптомы выражены неярко, можно принимать водно-солевые растворы, восполняющие потерю жидкости (например, регидрон), и просто больше пить, даже простую воду: часто, но понемногу. Хороший напиток, помогающий справиться с обезвоживанием, несложно приготовить и самому: в литре кипяченой воды растворить восемь чайных ложек сахара и одну чайную ложку соли. Добавить сок двух апельсинов или грейпфрута. Пить мелкими глотками.

Следует обязательно обратиться к врачу, если возникает неукротимая частая рвота, а организм не принимает воду. Тогда быстро нарастает обезвоживание, с которым справиться дома невозможно: жидкость нужно вводить с помощью капельницы в стационаре.

Также медицинская помощь нужна, если стул достигает 10—15 раз в сутки и он обильный, водянистый. Например, при холере можно получить дегидратационный шок, сходив в туалет всего два-три раза (за одно испражнение человек теряет до литра жидкости).

Нельзя оставлять без внимания и сильную боль в животе, ведь под пищевое отравление маскируется немало состояний. Например, острый аппендицит или холецистит тоже проявляются болевыми ощущениями, рвотой и диареей. Также лучше показаться врачу человеку, у которого поднялась высокая, до 39—40 градусов, температура, сопровождающаяся кишечными симптомами.

Как справиться с обезвоживанием В литре кипяченой воды растворить восемь чайных ложек (без горки) сахара и одну — поваренной соли. Добавить сок двух апельсинов или одного грейпфрута. Пить часто, но понемногу и маленькими глотками.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине начачалась масштабная кампания по вакцинированию взрослого населения от дифтерии и столбняка. Кроме того, мы рассказывали, как жители ОРДЛО могут сделать бесплатные прививки от 10 опасных болезней на подконтрольной Украине территории.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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