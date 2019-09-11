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Песок убивает: двухлетний малыш погиб под завалами в карьере
Во вторник, 10 сентября, в городе Доброполье (Донецкая область) в песчаном карьере 2-летнего ребенка засыпало слоем песка. Об этом говорится в сообщении областного управления ГосЧС.
Спасатели уточняют, что вечером в 19:05 в службу спасения «101» поступило сообщение, что в песчаном карьере двухлетнего ребенка засыпало слоем песка.
«Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска. В результате поисковых работ ребенка откопали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи»,— говорится в сообщении.
К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле возле села Ясногорка Ровенской области в результате сдвига песчаного карьера засыпало двоих детей. Одного ребенка извлекли из-под завала. Ее доставили в больницу. Поиски второго ребенка продолжались сутки, но в итоге чуда не случилось.
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