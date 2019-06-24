На Донбассе вандалы уничтожили популярное место отдыха (фото)

Происшествия

В Доброполье (Донецкая область) вандалы уничтожили популярное место, где проводились концерты, мастер-классы, фестивали и кинопоказы — «Сквер 21», который недавно занял 3 место в номинации «Урбанистическое пространство и ландшафт» в конкурсе Ukrainian Urban Awards. Ранее в Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну — Герою Небесной сотни, погибшему в январе 2014 года.

«Сквер 21» — публичное пространство в эко-стиле, созданное активистами местной общины — сожгли. О ЧП в соцсетях сообщила Женя Кулеба.

А вот так «Сквер 21» выглядел до нападения вандалов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Калиновском районе (Винницкая область) 14-летний школьник после ссоры со сверстниками на местном кладбище разгромил около 60 могил. Подросток заявил, что таким образом он пытался «успокоится».

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