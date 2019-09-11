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Кремль загнали в угол: адвокат объяснил, почему Путин освободил украинских моряков
После решения Международного морского трибунала по делу о захвате украинских моряков и их кораблей в Керченском проливе 25 ноября 2018 года Кремль был загнан в угол. Однако Путин нашел выход из патовой ситуации, решив освободить украинских военных вместе с политзаключенными, и подав это как жест доброй воли. Об этом заявил адвокат Николай Полозов.
По его оценке, идти на переговоры Путина заставил страх перед возможными «морскими» санкциями.
При этом Кремлю было крайне важно артикулировать и называть все это не исполнением решения приказа Трибунала, а так называемым «Большим обменом», освободив попутно еще и необходимых Москве лиц вроде боевика Цемаха.
По словам Полозова, Путин начал искать пути освобождения украинских моряков сразу после того, как Трибунал вынес свое решение. До этого главе Кремля ничего не мешало удерживать военных в плену.
«Уже после 25 мая, когда Трибунал вынес соответствующее решение, это дело стало токсичным для Кремля. Путин начал искать пути решения, благодаря которому можно было бы освободиться от моряков и от возможных санкций за их содержание», — констатировал адвокат.
Напомним, в команде защитников украинских моряков рассказали о важности своих усилий уберечь подзащитных от давления российских следователей СИЗО «Лефортово».
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