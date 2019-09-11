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В Ровенской области обстреляли дом и авто чиновника: детали и фото с места происшествия
В Ровенской области в ночь на 10 сентября обстреляли усадьбу председателя Малинской объединенной территориальной громады. Напомним, 4 сентября в Тернополе было совершено покушение на ректора национального экономического университета Андрея Крисоватого.
Неизвестные произвели четыре выстрела, при этом две пули попали в стекло автомобиля Renault Scenic, еще две — в стену дома.
В момент инцидента в доме находился сам глава ОТГ, его супруга и трое детей — 6-ти, 13-ти и 18 лет. Никто из них не пострадал.
С места событий полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7.62 мм и остатки деформированной пули.
Уголовное производство открыто по части 1 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовног кодекса («Покушение на умышленное убийство»).
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области 10 сентября подозреваемый, которого пытались задержать сотрудники полиции, забросал их гранатами.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...