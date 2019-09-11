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Происшествия

В Ровенской области обстреляли дом и авто чиновника: детали и фото с места происшествия

8:26 11 сентября 2019 245
Стрельба
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровенской области в ночь на 10 сентября обстреляли усадьбу председателя Малинской объединенной территориальной громады. Напомним, 4 сентября в Тернополе было совершено покушение на ректора национального экономического университета Андрея Крисоватого.

Неизвестные произвели четыре выстрела, при этом две пули попали в стекло автомобиля Renault Scenic, еще две — в стену дома.

В момент инцидента в доме находился сам глава ОТГ, его супруга и трое детей — 6-ти, 13-ти и 18 лет. Никто из них не пострадал.

С места событий полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7.62 мм и остатки деформированной пули.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовног кодекса («Покушение на умышленное убийство»).

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области 10 сентября подозреваемый, которого пытались задержать сотрудники полиции, забросал их гранатами.

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