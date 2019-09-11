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Украина

Чумак сменил Матиоса: что известно о новом военном прокуроре

10:18 11 сентября 2019 181
Виктор Чумак
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 11 сентября, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении замгенпрокурора — главным военным прокурором нардепа седьмого и восьмого созывов Виктора Чумака, чья кандидатура накануне была одобрена президентом Владимиром Зеленским.

О Викторе Чумаке, который сменил на посту Анатолия Матиоса, известно, что он — выпускник Киевского университета им. Т. Шевченко (специальность «Правоведение»).
До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004—2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований. С 2012 года работал в должности руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года — заместителем председателя этого комитета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2015 году Виктор Чумак был одним из кандидатов на пост руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины.

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