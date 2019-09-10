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Украина

Зеленский одобрил: стало известно, кто займет кресло Матиоса

23:12 10 сентября 2019 102
Виктор Чумак
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение народного депутата нескольких созывов Виктора Чумака на должность руководителя военной прокуратуры. С 2014 года ее занимал Анатолий Матиос.

«Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора согласована», — говорится в подписанном президентом документе, сообщает ZN.UA.

Накануне источники издания сообщили о планах генпрокурора Руслана Рябошапки назначить Чумака руководителем военной прокуратуры вместо уволенного Анатолия Матиоса. По данным источников, новое руководство намерено переформатировать военную прокуратуру, исключив ее двойное подчинение ГПУ и Министерству обороны.

Отмечается, что Виктор Чумак давно и близко знаком с Русланом Рябошапкой.

Напомним, 29 августа Верховная Рада девятого созыва проголосовала за увольнение Юрия Луценко и назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы. Одними из первых кадровых решений Рябошапки стали назначении Виталия Касько первым заместителем генпрокурора, а также увольнение Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 сентября парламент одобрил за основу (в первом чтении) президентский законопроект о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. В соответствии с текстом законопроекта, Генеральная прокуратура Украины будет преобразована в Офис генерального прокурора. Одновременно будет ликвидирована Военная прокуратура. Кроме того, все действующие сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры, должны будут пройти процедуру переаттестации.

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