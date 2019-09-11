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Глава Нацполиции лишился трех заместителей: что произошло
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев провел кадровые изменения в руководящем составе Национальной полиции. Так, по данным СМИ, должностей лишились первый заместитель председателя НПУ — начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместители главного полицейского — начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец и начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад.
Кандидатом на место Аброськина, по информации УНН, является нынешний начальник Департамента внутренней безопасности Евгений Коваль (занимает должность с 2017 года).
Вячеслав Аброськин был назначен на должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины — начальника криминальной полиции в июле 2017 года. Является активным сторонником создания реестра лиц, совершивших половые преступления в отношении несовершеннолетних.
Источник УНН в Национальной полиции утверждает, что это не последние кадровые изменения, которые ожидаются в структуре МВД в ближайшее время.
Напомним, ранее стало известно о знаковых назначениях в Офисе президента Украины.
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