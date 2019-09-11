24.84 / 25.12 27.33 / 27.76
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Глава Нацполиции лишился трех заместителей: что произошло

10:50 11 сентября 2019 71
Сергей Князев
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев провел кадровые изменения в руководящем составе Национальной полиции. Так, по данным СМИ, должностей лишились первый заместитель председателя НПУ — начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместители главного полицейского — начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец и начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад.

Кандидатом на место Аброськина, по информации УНН, является нынешний начальник Департамента внутренней безопасности Евгений Коваль (занимает должность с 2017 года).

Вячеслав Аброськин был назначен на должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины — начальника криминальной полиции в июле 2017 года. Является активным сторонником создания реестра лиц, совершивших половые преступления в отношении несовершеннолетних.

Источник УНН в Национальной полиции утверждает, что это не последние кадровые изменения, которые ожидаются в структуре МВД в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно о знаковых назначениях в Офисе президента Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер