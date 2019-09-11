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В России заявили о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС: названа дата
Москва подтвердила свою готовность к участию в газовых переговорах с участием представителей Украины и Евросоюза 19 сентября. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, комментируя консультации с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шефчовичем.
«Насколько я слышал, что также и украинская сторона согласовала эту дату. Поэтому 19-е число будем считать согласованным. Мы готовы 19-го числа провести такие консультации», — сказал он.
Ранее Марош Шефчович сообщил журналистам, что главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.
Напомним, Украина уже предупредила Европейский союз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему между Украиной и Россией.
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