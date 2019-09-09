Украина проведет переговоры с Россией по газу: названа дата

Украина

Переговоры о новом газовом контракте с участием Украины, России и представителей Евросоюза, о необходимости проведения которых недавно по телефону говорили президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, возможно, состоятся 19 сентября в Брюсселе.

Известно, что 31 декабря 2019 года официально истекает срок действия десятилетнего газового контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Россия, использующая газовый вопрос в качестве одного из рычагов давления, грозилась то полностью прекратить транзит энергоносителя через Украину, то предлагала покупать у нее дорогой газ, заявляя, что лишь в этом случае будет сохранен транзит в Европу. Параллельно Россия тянет трубопровод «Северный поток 2» в Европу, чтобы полностью исключить нашу страну из цепочки газовых поставок из РФ в ЕС.

Тем временем в НАК «Нафтогаз Украины», которая уже в течение пяти лет покупает газ не у России, а в Европе, по более низкой цене, сообщили, что в подземные хранилища уже закачаны порядка 19 млрд кубометров и что закачка продолжается по 78 млн «кубов» в сутки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что Россия больше заинтересована в продаже Украине своего газа по высоким ценам, чем в его транзите в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Также сообщалось, что после того, как Дания отказала в разрешении на строительство газопровода «Северный поток 2» через свою территорию, компания-оператор отозвала свою заявку, заявив, что будет прокладывать трубы по альтернативному маршруту.

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