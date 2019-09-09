- 12:59 Клип "лучшего друга Путина и Кадырова" возненавидело рекордное число людей
- 12:56 А где Капитан Какао? Известный блогер обратил внимание на интересный момент в обмене пленников
- 12:52 Какой пресс: Вика из "НеАнгелов" впечатлила шикарной фигурой на Мальдивах
- 12:38 Первые в королевской семье: фанаты поздравили Кейт Миддлтон и принца Уильяма
- 12:38 Получить кредит по загранпаспорту: какие новшества банки вводят в Украине
- 12:35 Это фейк: Сенцов разоблачил "свою" страницу в Twitter
- 12:28 В Житомире вооруженные грабители напали на полицейских с деньгами: есть раненые
- 12:20 Запад не признает российские "выборы" в Крыму
- 12:20 Прямо на столе: девушка Бонда из Украины показала свои прелести
- 12:14 Где смотреть онлайн Украина – Нигерия: расписание трансляций матча
- 12:07 Полицейский, устроивший жуткое смертельное ДТП на Херсонщине, ездил за рулем без водительских прав
- 12:07 Украина проведет переговоры с Россией по газу: названа дата
Украина проведет переговоры с Россией по газу: названа дата
Переговоры о новом газовом контракте с участием Украины, России и представителей Евросоюза, о необходимости проведения которых недавно по телефону говорили президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, возможно, состоятся 19 сентября в Брюсселе.
Известно, что 31 декабря 2019 года официально истекает срок действия десятилетнего газового контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Россия, использующая газовый вопрос в качестве одного из рычагов давления, грозилась то полностью прекратить транзит энергоносителя через Украину, то предлагала покупать у нее дорогой газ, заявляя, что лишь в этом случае будет сохранен транзит в Европу. Параллельно Россия тянет трубопровод «Северный поток 2» в Европу, чтобы полностью исключить нашу страну из цепочки газовых поставок из РФ в ЕС.
Тем временем в НАК «Нафтогаз Украины», которая уже в течение пяти лет покупает газ не у России, а в Европе, по более низкой цене, сообщили, что в подземные хранилища уже закачаны порядка 19 млрд кубометров и что закачка продолжается по 78 млн «кубов» в сутки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что Россия больше заинтересована в продаже Украине своего газа по высоким ценам, чем в его транзите в Европу через украинскую газотранспортную систему.
Также сообщалось, что после того, как Дания отказала в разрешении на строительство газопровода «Северный поток 2» через свою территорию, компания-оператор отозвала свою заявку, заявив, что будет прокладывать трубы по альтернативному маршруту.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.