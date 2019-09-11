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Шоу-бизнес

Внимание на живот: Собчак заинтриговала нарядом на красной дорожке (фото, видео)

12:11 11 сентября 2019 30
Собчак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая скоро выходит замуж, появилась на красной дорожке премии GQ «Человек года» в интригующем вечернем платье.

Собчак и Константина Богомолова снимали особенно тщательно, всех интересовало – ждет ли Ксения ребенка.

Богомолов на красной дорожке просто стоял, уткнувшись в телефон, а Собчак с удовольствием позировала, понимая, что фасон платья не дает ответа – есть беременный животик или нет.

Собчак

Похоже, российские журналисты так и провели весь вечер, стараясь разгадать тайну живота Собчак. Издания так и подписывают фото и видео в соцсетях: «Главный вопрос, который всех волнует: «Беременна ли известная журналистка?». Что думаете вы?»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rimma (@rim_ulya)

Напомним, что сама Собчак отрицала свою беременность, но сама же опубликовала в соцсетях «фото с животом».

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