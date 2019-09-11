- 12:15 До +30: синоптик рассказала о погоде в Украине 12 сентября
- 12:11 Внимание на живот: Собчак заинтриговала нарядом на красной дорожке
- 11:53 Названа настоящая причина недомогания Анастасии Заворотнюк
- 11:53 Как переселенцу перевести пенсию с временно оккупированных территорий
- 11:46 Выйдет на свободу: за убийство новорожденного женщине дали два года тюрьмы
- 11:44 В России заявили о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС: названа дата
- 11:41 Конфискация незаконных активов: Рада поддержала законопроект Зеленского
- 11:30 На кулинарном фестивале в Германии взорвалась сковородка: один человек погиб, 14 попали в больницу
- 11:14 Стало известно о планах Пушилина отобрать земельные участки мирных граждан для нужд боевиков «ДНР»
- 11:13 Зеленский лишил Герасимова и Арьева дипломатических рангов
- 11:12 Муж и жена аннулировали свой брак спустя год после свадьбы, осознав, что они гей и лесбиянка
- 11:05 У Розенбаума рак: певца прооперировали
Внимание на живот: Собчак заинтриговала нарядом на красной дорожке (фото, видео)
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая скоро выходит замуж, появилась на красной дорожке премии GQ «Человек года» в интригующем вечернем платье.
Собчак и Константина Богомолова снимали особенно тщательно, всех интересовало – ждет ли Ксения ребенка.
Богомолов на красной дорожке просто стоял, уткнувшись в телефон, а Собчак с удовольствием позировала, понимая, что фасон платья не дает ответа – есть беременный животик или нет.
Похоже, российские журналисты так и провели весь вечер, стараясь разгадать тайну живота Собчак. Издания так и подписывают фото и видео в соцсетях: «Главный вопрос, который всех волнует: «Беременна ли известная журналистка?». Что думаете вы?»
Напомним, что сама Собчак отрицала свою беременность, но сама же опубликовала в соцсетях «фото с животом».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...