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Свадьба по залету? Собчак показала фото с животом
Российская телеведущая, политик и светская львица Ксения Собчак, которая 13 сентября станет женой режиссера Константина Богомолова, показала заметно округлившийся живот.
Еще день назад Ксения говорила, что не ждет ребенка. «Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность», — заявила Собчак и добавила, что хайповать на этом не хочет.
А позже опубликовала в сториз фото, на котором сидит в платье-халате, ткань которого подчеркивает заметно округлившиеся грудь и живот.
Напомним, ранее друг Собчак Станислав Садальский пошутил о свадьбе Ксении и Константина. «Свадебная церемония была настолько длинной, что к ее концу невеста была уже на седьмом месяце», — писал он.
Также напомним, что свадьба, по слухам, будет очень «дорогой и богатой».
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