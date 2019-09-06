Шоу-бизнес

300 гостей, дорогой ресторан и заморские блюда: во сколько обойдется свадьба Собчак

Подготовка к свадьбе известной российской журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которая состоится 13 сентября, идет полным ходом. И хоть звезды держат все в секрете, журналистам, все же, удалось разузнать подробности будущего торжества.

Известно, что звездная свадьба состоится в самом центре Москвы — Петровском пассаже. Это один из самых дорогих и пафосных ресторанов города. В день торжества заведение будет полностью закрыто для других посетителей. Стоимость банкета здесь примерно — 15 тысяч гривен с одного человека. На мероприятие приглашены около 300 гостей, среди которых известные артисты, политики и бизнесмены, друзья пары.

Декор зала и флористика обойдутся еще минимум в 380 тысяч гривен. Отдельная статья расходов — развлекательная часть, ведущие и музыканты.

«Думаю, как и в случае со свадьбой Пугачевой и Галкина, когда банкет артистам подарил друг семьи бизнесмен Михаил Прохоров, финансовую сторону торжества Собчак возьмут на себя ее влиятельные друзья», — предположил директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов в комментарии изданию Starhit.ru.

Сами виновники торжества будущую свадьбу не комментируют.

В сети также обсуждают беременность Ксении Собчак и пытаются рассмотреть округлившийся животик под нарядами телеведущей. Новые доказательства интересного положения звезды увидели в кадрах ее документального фильма «Беслан. День незнаний».

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