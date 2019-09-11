Повышение штрафов за перегруженные фуры: Рада приняла важный закон

Украина

Парламент Украины на утреннем пленарном заседании в среду, 11 сентября, принял в первом чтении законопроект № 1047 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля». Зеленую кнопку «за» нажали 323 депутата Напомним, в Украине перегруженные фуры регулярно попадают в ДТП.

Инициатором принятия документа является президент Владимир Зеленский, который присвоил ему статус неотложного.

Документом предусматривается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом министров.

За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения к перевозчику будет применяться штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае, если превышение составит от 10% до 20%, штраф увеличится до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а при превышении установленных законодательством габаритно-весовых норм более чем на 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения — достигнет 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 11 сентября Рада поддержала еще одно предложение президента Зеленского — о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение. При этом были отклонены альтернативные законопроекты фракций «Европейская солидарность» и «Голос».



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