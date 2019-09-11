Настоящий детектив: днепропетровские фискалы предложили за бизнесмена 20 тысяч долларов

Деньги

Днепропетровские фискалы во главе с первым заместителем руководителя управления ГФС Сергеем Пеньковым три недели держали в плену директора компании «Софт Оил» Кирилла Суворова. После того, как предпринимателю удалось сбежать, фискалы стали шантажировать коллег бизнесмена — предлагая за его голову 20 тысяч долларов, говорится в сюжете канала ICTV.

В конце мая фискалы похитили Кирилла Суворова просто на улице и закрыли на турбазе как заложника. «Начали давить и психологически выдавливать показания — подпиши отказ от своей фирмы. Следователь говорил: «Давай не выделывайся, давай начинай рассказывать, потому что сейчас заведем в камеру — начнем допрос по-другому», — рассказал бизнесмен журналистам канала.

Как говорится в сюжете, причиной таких действий фискалов стало масло на сумму 7 миллионов долларов, которое компания «Софт Оил» накануне разгрузила в Николаеве. Масло суд арестовал по ходатайству налоговой. Суворова похитили. Пока его искали, к адвокату компании пришла посредница от правоохранителей.

«Она сказала, что представитель от руководства. Я так понял — налоговой милиции Днепропетровской области. За освобождение масла была озвучена сумма 180 тысяч долларов. Часть должна была быть передана в налоговую милицию Днепропетровской области, часть предполагалась для Николаевской таможни», — рассказал адвокат Роман Могила.

После трех недель содержания Суворов смог сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали. 28 августа масло арестовали повторно. Сами же представители ГФС вышли на юристов предпринимателя с предложением «продать» директора фирмы.

«Позвонил Юрий Францен. Это, как мне известно, оперуполномоченный Днепропетровской налоговой милиции. Он мне заявляет, что он пришел от руководителя и есть интересное предложение. Он изложил его. Оно заключалась в том, что за денежное вознаграждение я должен назвать место, где находится Кирилл Суворов, помочь привлечь его к уголовной ответственности, помочь убедить его, что надо дать показания, которые будут его компрометировать за преступления, которые он не совершал. Это 20 тысяч долларов», — рассказал адвокат Егор Латайко.

Как сообщалось ранее, в начале мая украинская компания ООО «Софт Оил» подписала контракт на поставку масла базового в Украине. В мае в Николаев пришли два танкера. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, отобраны образцы для лабораторных анализов. 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 миллионов гривен.

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