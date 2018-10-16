Украина

Взрывы на арсеналах: Луценко рассказал, почему до сих пор никто не наказан

По делам о взрывах на военных складах, которые произошли в Украине, проводятся длительные экспертизы. В связи с этим обвинительных актов пока нет. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания Верховной Рады.

«По всем случаям чрезвычайных ситуаций на складах возбуждены соответствующие производства… По всем этим делам необходимо провести очень тщательные экспертизы, которые тянутся, к сожалению, больше года в каждом из случаев. Причем экспертиз достаточно много — как правило, это около 10 в каждом случае. Поэтому на данный момент обвинительные акты не вручены», — так ответил Луценко на вопрос представителя «Оппозиционного блока» о привлечении к уголовной ответственности по поводу ЧП на арсеналах.

Генпрокурор отметил, в каждом случае основная версия следствия — диверсии.

Напомним, с момента начала военных действий на Донбассе в Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах.

В конце октября 2015 года возник пожар на военном складе, расположенном всего в километре от городской черты Сватово в Луганской области. Там загорелось около 3,5 тысяч тонн хранившихся боеприпасов, в том числе к реактивным системам залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».

В 2017 году в Калиновке Винницкой области горели склады с боеприпасами. В том же году ЧП на военном объекте произошло в Харьковской области. Убытки Украины из-за пожаров и взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области составили 1 млрд долларов. По данным СБУ, диверсию на складе устроили гражданские лица с применением беспилотника.

9 октября 2018 года взрыв произошел на военном арсенале в Ичне Черниговской области . Диверсия могла быть организована с помощью мобильного телефона . Такую версию озвучил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Как сообщали «ФАКТЫ», в результате пожаров на артиллерийских складах за последние 2,5 года в Украине было уничтожено боеприпасов более чем на 2 миллиарда долларов.

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