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«Большое спасибо за приказ!»: в Одессе уволили патрульную, которая критиковала руководство
В Одессе уволили инспектора патрульной полиции Зою Мельник. из-за заявлений которой начали реорганизацию подразделений областного управления патрульной полиции. Об этом Мельник сообщила в Facebook, отметив, что приказ об увольнении получила 10 сентября. Напомним, скандал вокруг строптивой патрульной из Одессы разгорелся в начале июля.
«Я помню, как радовалась 4 года назад, узнав, что успешно прошла все этапы отбора в полицию. Сегодня я рада не меньше, а то и больше», — написала Зоя Мельник.
Она заявила, что за время работы в полиции получила знания, интересный опыт, и признает: полицейский — одна из самых интересных профессий.
«Было здесь и хорошее, и плохое, и разное и где бы я еще получила такой богатый и бесценный опыт. И особенно большое спасибо за приказ об увольнении! Без капли сарказма, я не смогла скрыть свою радость на удивление коллегам. Кто-то из нас должен был сделать этот шаг, рано или поздно», — подчеркнула Мельник, добавив, что ни о чем не жалеет.
Напомним, в начале июля в Одессе была начата служебная проверка по факту размещенного в Facebook заявления сотрудницы патрульной полиции Зои Мельник о многочисленных злоупотреблениях в ведомстве и угрозах в ее адрес. Она заявила, что неоднократно писала разоблачительные посты о работниках полиции, из-за чего руководство оказывает на нее давление, а по ночам звонят неизвестные и угрожают ей и ее малолетнему ребенку.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесской области после скандала реорганизуют управление патрульной полиции.
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