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Украина

Без обуви: делегацию Украины в ЕСПЧ поддержали неожиданным флеш-мобом (фото)

15:41 11 сентября 2019 149
Человек в одной туфле и одном тапке
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 11 сентября, в Большой палате Европейского суда по правам человека назначено первое слушание по делу «Украина против России» о массовом нарушении прав человека на аннексированном полуострове.

Накануне главный докладчик от Украины — замминистра юстиции — уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина повредил ногу и был вынужден сменить одну из туфель на мягкий тапок. «Агент Украины в одном тапочке и английский советник (надеюсь в двух туфлях) будут отстаивать позицию государства о приемлемости жалобы Украины против России (Крым)», — написал Иван Лещина в социальных сетях.

Судья Кассационного криминального суда в Верховном Суде Аркадий Бущенко выложил на свою страничку фото в одном ботинке и предложил устроить флеш-моб в поддержку украинских юристов. И после этого понесся ‪#‎one_shoe_challenge‬.

К флеш-мобу присоединился и судья Львовского окружного админсуда Александр Сасевич, пожешавший Ивану Лищине сил и успехов в защите интересов Украины.

Попал на фото и сам «виновник торжества». В тапке.

Фото Сергея Зайца из Facebook

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», зимой этого года Украина подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека. Россию обвиняют в нарушении пяти статей конвенции о правах человека во время инцидента с нападением на украинские корабли и захватом украинских моряков в международных водах.

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