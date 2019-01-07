Украина

Украина пожаловалась на Россию в Евросуд по правам человека

Украина подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека. Россию обвиняют в нарушении пяти статей конвенции о правах человека во время инцидента с нападением на украинские корабли и захватом украинских моряков в международных водах.

Как рассказал заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина, межгосударственная жалоба была подана в Евросуд 7 января. Дело под № 55 855/18 касается действий России в Керченском проливе 25 ноября.

Украина требует от суда признать, что Россия нарушила права 24 украинских моряков, когда напала на украинские корабли, ранила и захватила экипажи, незаконно поместила пленников в пенитенциарные учреждения и привлекла к уголовной ответственности. Россию обвиняют в нарушении статей 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о правах человека.

Напомним, все 24 украинских моряка сейчас находятся в Москве: раненые — в больнице следственного изолятора «Матросская тишина», остальные — в СИЗО «Лефортово». Все моряки объявили себя военнопленными. В России хотят приговорить украинцев к шестилетнему тюремному заключению.

Фото Wikipedia.org

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