Украина

Украина в ЕСПЧ отказалась от компромисса с Россией в вопросе Крыма

В Страсбурге, где в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проходят слушания по делу о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, Украина отказалась от компромиссного решения спора.

Как сообщает «Европейская правда», судья от Чехии Алеш Пейчала попросил представителей Украины и России определиться, возможно ли компромиссное решение: «Мы знаем из истории, что любые конфликты между государствами должны завершаться компромиссом. Готовы ли вы на компромисс и в какой степени. А если нет, то почему?»

Сообщается, что после перерыва представители двух сторон попытались уйти от прямого ответа, однако тональность комментариев оказалась противоположной.

Так, британский адвокат Бен Эммерсон, представляющий позицию Украины, заявил, что наша страна должна возобновить контроль над Крымом, каким бы ни было решение межгосударственного конфликта. «Любое решение должно включать возвращения Крыма под полный суверенитет Украины», — пояснил он.

В свою очередь представляющий позицию России Михаэль Свейнстон не сказал ничего конкретного, заметив лишь, что официальная Москва ждет нормализации отношений с Киевом: «Мы уважаем то улучшение в отношениях, вы слышали об обмене, и мы рассчитываем на дальнейшее улучшение, но это — все, что я могу ответить сейчас».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», слушания по жалобе Украины против России в Европейском суде по правам человека, на которых должны были в феврале 2019 года обсудить вопрос, связанный с аннексией Крыма Россией, были отложены по неизвестной причине.



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