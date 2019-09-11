Шоу-бизнес

Водил в ресторан и дарил цветы: в России рассказали, как Тайванчик ухаживал за Ротару

Российские журналисты заявили, что у легендарной украинской певицы Софии Ротару, которой недавно исполнилось 72 года, была тесная связь с криминальным авторитетом Тайванчиком (настоящее имя Алижман Тохтахунов).

И хотя Тохтахунов говорит, что это были дружеские отношения, да и сама Ротару ранее в интервью «ФАКТАМ» рассказывала о дружбе с ним, знакомые Тайванчика считают иначе. Они утверждают, что певица была для криминального авторитета «любовью всей его жизни».

«За Соней, не будем этого скрывать, Алик ухаживал. Ухаживал очень красиво», — рассказал режиссер Александр Стефанович в программе «Основано на реальных событиях» (смотреть после четвертой минуты).

«Он преклонялся перед ее талантом, голосом, внешностью. Было видно, что он к ней очень неравнодушен, это я сам видел своими глазами», — твердит музыкант Александр Левшин.

По словам экспертов программы, Тохтахунов задаривал певицу цветами и конфетами, он приносил корзины с едой, которой лакомилась потом вся команда Ротару. Снимал для нее рестораны и дорогие отельные номера, чтобы певица могла отдохнуть после выступлений.

Свидетели говорят, что сама Алла Пугачева завидовала этому покровительству.

Напомним, что ранее росСМИ заподозрили Софию Ротару в романе с молодым российским артистом.

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