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Водил в ресторан и дарил цветы: в России рассказали, как Тайванчик ухаживал за Ротару
Российские журналисты заявили, что у легендарной украинской певицы Софии Ротару, которой недавно исполнилось 72 года, была тесная связь с криминальным авторитетом Тайванчиком (настоящее имя Алижман Тохтахунов).
И хотя Тохтахунов говорит, что это были дружеские отношения, да и сама Ротару ранее в интервью «ФАКТАМ» рассказывала о дружбе с ним, знакомые Тайванчика считают иначе. Они утверждают, что певица была для криминального авторитета «любовью всей его жизни».
«За Соней, не будем этого скрывать, Алик ухаживал. Ухаживал очень красиво», — рассказал режиссер Александр Стефанович в программе «Основано на реальных событиях» (смотреть после четвертой минуты).
«Он преклонялся перед ее талантом, голосом, внешностью. Было видно, что он к ней очень неравнодушен, это я сам видел своими глазами», — твердит музыкант Александр Левшин.
По словам экспертов программы, Тохтахунов задаривал певицу цветами и конфетами, он приносил корзины с едой, которой лакомилась потом вся команда Ротару. Снимал для нее рестораны и дорогие отельные номера, чтобы певица могла отдохнуть после выступлений.
Свидетели говорят, что сама Алла Пугачева завидовала этому покровительству.
Напомним, что ранее росСМИ заподозрили Софию Ротару в романе с молодым российским артистом.
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