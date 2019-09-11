Общество и люди

Цемах стал подозреваемым в деле о сбитом "Боинге" и возвращается на Донбасс

Переданный России в рамках обмена боевик Владимир Цемах, причастный к катастрофе малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом летом 2014 года, возвращается из России на Донбасс. О том, что они едут домой, сообщила его дочь, разместив в соцсетях фото.

Снимок опубликован в Telegram-канале «Дежурный по стране».

«Дочь Цемаха запилила селфи с отцом, подписав его: „Едем домой“. Это может означать, что Кремль отпустил Цемаха, не обратив внимания на запросы от Joint Investigative Team (Нидерланды), о сотрудничестве с которой имеет соответствующие подписанные международные обязательства. Вероятно, вскоре Цемах будет в Снежном, доступный для повторного похищения украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении Телеграм-канала.

Напомним, на Западе были недовольны передачей Цемаха России, так как по некоторым данным он является не свидетелем, а подозреваемым в деле МН17.

По словам депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири, JIT и прокурор Нидерландов распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, Цемаха теперь рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Сожаление по поводу передачи экс-боевика высказал руководитель МИД Нидерландов Стеф Блок.

А член правления фонда «Авиакатастрофа» Пит Плуг от имени родственников погибших в авиакатастрофе заявил, что «получив Цемаха, Россия будет держать важного подозреваемого подальше от международной Совместной следственной группы (JIT) и судебного рассмотрения». По его словам, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166, которая требует привлечь к ответственности лиц, виновных в трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

Между тем, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, который непосредственно занимался вопросами обмена, считает, что Цемах не является ключевым свидетелем в деле о катастрофе малазийского «Боинга» и его перед отправкой в РФ допросили прокуроры Нидерландов.

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