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Катастрофа MH17: родственники погибших отреагировали на выдачу Цемаха России
Член правления фонда «Авиакатастрофа» Пит Плуг разочарован передачей боевика «ДНР» Владимира Цемаха России. Об этом он сообщил журналистам в Гааге.
«Мы (родственники жертв трагедии. — Авт.) очень недовольны передачей Цемаха из Украины в Россию. Этого не должно было случиться, потому что Цемах — подозреваемый в деле MH17. Мы понимаем, что перед Украиной была очень сложная дилемма. Роль России, конечно, хуже. Цемах — не россиянин. Получив Цемаха, Россия будет держать важного подозреваемого подальше от международной Совместной следственной группы (JIT) и судебного рассмотрения», — сказал он, сообщает Укринформ.
По его словам, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166, которая требует привлечь к ответственности лиц, виновных в трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.
«Это больше, чем отсутствие сотрудничества в расследовании. Это сознательное противостояние следствию. Таким образом, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166 и международное право. И это для нас абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Плуг.
Голландец Пит Плуг потерял брата, невестку и племянника в крушении пассажирского самолета, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого российскими террористами в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Он также является членом правления нидерландского фонда «Авиакатастрофа» родственников жертв трагедии (из 298 196 погибших были гражданами Нидерландов).
Как писали «ФАКТЫ», 7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 политических заключенных Кремля и 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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