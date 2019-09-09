Украина

У Зеленского усомнились, что Цемах является важным свидетелем по делу о сбитом "Боинге"

Переданный России в рамках обмена боевик Владимир Цемах, причастный к катастрофе малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом летом 2014 года, когда погибли 298 человек, не является ключевым свидетелем в деле рейса МН17. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил помощник президента Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял робочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных.

По словам Ермака, вся эта информация, что Цемах важный свидетель исходит из СМИ. Насколько он важен может доказать только суд.

Не видит Ермак и политических последствий для Украины из-за обмена Цемаха.

«Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решение о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами», — сказал чиновник.

Он также напомнил, что Россия и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии. То есть теперь Нидерландам нужно взаимодействовать с РФ по поводу выдачи Цемаха.

Стоит отметить, что Амстердам уже официально обратился к российским властям с требованиям выдать боевика.

Недовольны передачей боевика на Западе, так как по некоторым данным он является не свидетелем, а подозреваемым в деле МН17.

Сожаление по поводу передачи Цемаха высказал руководитель МИД Нидерландов Стеф Блок.

А член правления фонда «Авиакатастрофа» Пит Плуг от имени родственников погибших в авиакатастрофе заявил, что «получив Цемаха, Россия будет держать важного подозреваемого подальше от международной Совместной следственной группы (JIT) и судебного рассмотрения». По его словам, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166, которая требует привлечь к ответственности лиц, виновных в трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

Как сообщали «ФАКТЫ», 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просили не допустить выдачи Цемаха Российской Федерации.

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