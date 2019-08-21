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В Одесском аэропорту задержали международную террористку
В международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали 24-летнюю иностранку, прилетевшую в Украину из Турции по личным делам, чьи данные были в базе «Интерпола». Ранее в Одессе задерживали гражданина Армении, разыскиваемого Интерполом по подозрению в умышленном убийстве в США.
Как сообщают в Госпогранслужбе, при проверке выяснилось, что гражданку Кыргызстана уже несколько лет разыскивают правоохранители этой страны. Женщина была объявлена в международный розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях.
Иностранку передали сотрудникам Нацполиции, о ее задержании сообщили бюро Интерпола в Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столичном аэропорту «Борисполь» задержали бывшую гражданку Украины, получившую бельгийский паспорт, которая пыталась отправить за рубеж нескольких девушек. 47-летняя женщина организовала международный канал торговли людьми для их дальнейшей эксплуатации по предоставлению интимных услуг.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!