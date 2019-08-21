25.09 / 25.34 27.75 / 28.17
Киев: +30
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Одесском аэропорту задержали международную террористку

13:42 21 августа 2019 710
Задержание в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

В международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали 24-летнюю иностранку, прилетевшую в Украину из Турции по личным делам, чьи данные были в базе «Интерпола». Ранее в Одессе задерживали гражданина Армении, разыскиваемого Интерполом по подозрению в умышленном убийстве в США.

Как сообщают в Госпогранслужбе, при проверке выяснилось, что гражданку Кыргызстана уже несколько лет разыскивают правоохранители этой страны. Женщина была объявлена в международный розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Иностранку передали сотрудникам Нацполиции, о ее задержании сообщили бюро Интерпола в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столичном аэропорту «Борисполь» задержали бывшую гражданку Украины, получившую бельгийский паспорт, которая пыталась отправить за рубеж нескольких девушек. 47-летняя женщина организовала международный канал торговли людьми для их дальнейшей эксплуатации по предоставлению интимных услуг.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер