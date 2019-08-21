В Одесском аэропорту задержали международную террористку

Украина

В международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали 24-летнюю иностранку, прилетевшую в Украину из Турции по личным делам, чьи данные были в базе «Интерпола». Ранее в Одессе задерживали гражданина Армении, разыскиваемого Интерполом по подозрению в умышленном убийстве в США.

Как сообщают в Госпогранслужбе, при проверке выяснилось, что гражданку Кыргызстана уже несколько лет разыскивают правоохранители этой страны. Женщина была объявлена в международный розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Иностранку передали сотрудникам Нацполиции, о ее задержании сообщили бюро Интерпола в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столичном аэропорту «Борисполь» задержали бывшую гражданку Украины, получившую бельгийский паспорт, которая пыталась отправить за рубеж нескольких девушек. 47-летняя женщина организовала международный канал торговли людьми для их дальнейшей эксплуатации по предоставлению интимных услуг.

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